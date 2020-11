40 miljoen euro compensatie voor vuurwerkbranche na verbod

De vuurwerkbranche krijgt van het kabinet zo’n 40 miljoen euro compensatie omdat er dit jaar rond de jaarwisseling een verbod komt op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Het eenmalige verbod moet voorkomen dat de zorg nog zwaarder wordt belast. Er zal streng worden gehandhaafd op het verbod.

Overtreders krijgen een boete van zeker 100 euro. Dat ligt boven de grens waarbij mensen ook een strafblad krijgen. Handelaren kunnen op forsere straffen rekenen, als ze toch proberen hun waren te verkopen.

Eerder deze week lekte al uit dat er een vuurwerkverbod zou komen. Maar veel handelaren hebben al vuurwerk gekocht en zitten nu zonder inkomsten. Het vuurwerk hoeft niet vernietigd te worden, omdat het volgend jaar kan worden verkocht, zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vrijdag na de ministerraad.

De compensatie is bedoeld voor het verlies aan omzet, maar volgens Van Veldhoven ook voor de kosten, de veilige opslag en transport van vuurwerk dat niet is verkocht. Er is volgens haar voldoende opslagcapaciteit. De sector draaide vorig jaar een omzet van 77 miljoen euro.

De staatssecretaris gaat het voorstel volgende week bespreken met de vuurwerkbranche. Het kabinet gaat er vanuit dat lopende bestellingen waar mogelijk worden geannuleerd en dat de branche oplossingen organiseert om de hoeveelheid vuurwerk dat in omloop komt wordt beperkt. In de Tweede Kamer is veel steun voor een verbod.

Bij de laatste jaarwisseling kwamen ongeveer 1300 mensen terecht in het ziekenhuis en bij huisartsenposten omdat ze vuurwerkletsel hadden opgelopen. De ziekenhuizen zijn al overbelast door het coronavirus. Ook moet het vuurwerkverbod de politie ontlasten.

Niet alleen de verkoop en het gebruik, maar ook bezit van vuurwerk wordt strafbaar dit jaar. Er zal streng worden gehandhaafd met boetes, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Volgens de politie is de handhaving beter te doen als er een totaalverbod is, aldus Grapperhaus. „Dan is het duidelijker.”

Mensen die betrapt worden op het verkopen van vuurwerk zullen harder worden aangepakt dan gebruikers. „Dat is gewoon illegale handel”, benadrukt de minister. „Ga nou niet de flinke wijsneus uithangen door die spullen toch te verkopen. Dan krijg je echt een strafrechtelijke douw.”

Hij hoopt overigens dat het niet op handhaven zal aankomen. „Doe nou alsjeblieft verstandig mensen, leef dat verbod na”, zegt de bewindsman. Ook langs de grens met Duitsland en België zal worden gecontroleerd op vuurwerksmokkel. „De politie gaat zich net als voorgaande jaren zich daar erg op richten.”

Klein kindervuurwerk dat het hele jaar door verkocht mag worden, zoals sterretjes, knalerwtjes en trektouwtjes, valt niet onder het tijdelijke vuurwerkverbod.