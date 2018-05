40.000 ‘alarmpings’ van fietsers in Brussel

Automobilisten in Brussel maken het dagelijks leven van de fietsers in de stad zuur. Bestuurders snijden af, slaan rechtsaf zonder te kijken, parkeren op het fietspad, slaan onverhoeds hun deur open en reageren soms agressief op hun fietsende medeweggebruiker. In drie maanden tijd gaven fietsende deelnemers van een verkeersproef zo’n 40.000 keer aan zich onveilig te voelen.

Dat blijkt uit de proef ‘Ping if you care’ waarbij een bluetoothknop op het fietsstuur van ruim 400 deelnemers werd gemonteerd die drie maanden lang ‘pingden’ als zich een onveilige of irritante verkeerssituatie voordeed. De pings werden opgeslagen in een speciale app op de smartphone van de fietser die bij aankomst ook de reden voor de ping kon aangeven.

De fietsers pingden 39.887 keer. Ook gaten in het wegdek, hinderlijke voetgangers en gevaarlijke kruispunten waren hen een doorn in het oog.

De proef werd vorig jaar door staatssecretaris Bianca Debaets (Verkeersveiligheid) van het Brussels Gewest opgestart om inzicht te krijgen in de grootste problemen in de Belgische hoofdstad. Het aantal fietsers is er sinds 2010 verdubbeld en het aantal fietsongelukken blijft stijgen.