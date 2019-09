371 miljoen fraude met EU-geld

Het Europese agentschap voor fraudebestrijding (OLAF) heeft vorig jaar in 167 onderzoeken voor in totaal 371 euro fraude met EU-geld aangetoond, blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Het door opsporingsautoriteiten terug te halen bedrag is lager dan in voorgaande jaren.

In 2016 ging het om 631 miljoen euro en de twee jaren daarvoor rond de 900 miljoen. 2017 was een uitschieter, omdat in dat jaar 2 miljard werd teruggeëist van het Verenigd Koninkrijk. Vanwege grootschalige importfraude met kleding liepen EU-landen daardoor 3,2 miljard euro aan btw-inkomsten mis.

Fraudeurs maken bijvoorbeeld gebruik van nepbedrijven en vervalste facturen om EU-subsidies binnen te halen. Ook proberen grensoverschrijdende criminele netwerken met slinkse methoden douaneheffingen te ontwijken.

De EU gaf in 2018 bijna 145 miljard euro uit. De antifraudedienst opende vorige jaar 219 nieuwe onderzoeken.