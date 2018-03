370 miljoen voor ‘brainport’ Eindhoven

Brainport Eindhoven krijgt 370 miljoen euro om zijn buitenlandse rivalen voor te kunnen blijven. Het kabinet legt voor het knooppunt van hightech en innovatie 130 miljoen euro op tafel en de regio legt daar nog eens bijna tweemaal zoveel bij, meldt minister Carola Schouten van Landbouw.

Het geld is bedoeld om met extra voorzieningen concurrenten af te troeven. Zo moet Eindhoven jonge, talentvolle techneuten kunnen aantrekken, opleiden en in Eindhoven en omgeving houden. Ook moet het geld ten goede komen aan nieuwe vindingen waar de samenleving echt iets van merkt.

Schouten wijst erop dat de „brainport Eindhoven een economische regio van nationale betekenis is” en dat het belangrijk is ook vooral mensen aan te trekken „die met hun handen kunnen werken”. Haar collega Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is „er trots op dat we dankzij de bijdrage van het Rijk jong, technisch talent kunnen aantrekken en behouden. Het zijn uiteindelijk de mensen die deze regio zo uniek en innovatief hebben gemaakt.”

De miljoenen komen uit een regiofonds dat het kabinet bij zijn aantreden in het leven heeft geroepen. Behalve Eindhoven kregen ook oude kerncentrales, de Caribische gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, Zeeland, Rotterdam-Zuid en ruimtevaartcentrum ESTEC een extraatje uit dat fonds.

Ook nu deze zes aangewezen regio’s zijn geholpen, is nog veel geld in kas. Van de 950 miljoen euro is nog de helft over. Schouten riep regio’s eerder al eens op een beroep te doen op het fonds.