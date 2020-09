Circa 35 militairen gaan naar Jordanië om daar Belgische F-16’s te beveiligen die ingezet worden tegen terreurgroep IS in Irak en Syrië. De uitzending duurt een jaar en de eerste militairen vertrekken mogelijk al in oktober.

De missie is nodig volgens het kabinet omdat IS nog steeds een bedreiging vormt. Vorige week liet de regering weten de inzet te onderzoeken. In het verleden hebben Belgische militairen ook Nederlandse F-16’s in Jordanië beveiligd.