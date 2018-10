300 miljoen euro voor bescherming oceanen

De Europese Commissie trekt 300 miljoen euro uit voor de bescherming van de oceanen. Een derde daarvan wordt gebruikt voor innovatie en de ontwikkeling van herbruikbaar plastic en de verbetering van recycling-ketens.

EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu en Visserij): „Wij hebben de oceaan nodig en de oceaan heeft ons nodig. We moeten dringend het zwerfvuil en andere vervuiling in zee terugdringen. We moeten fragiele ecosystemen beschermen en een einde maken aan illegale visserij.”

Er wordt 64 miljoen euro besteed aan projecten die in 2019 en 2020 worden opgestart voor onderzoek naar ecosystemen, het in kaart brengen van de zeebodem en aquacultuur. In 2020 zullen daardoor meer dan duizend onderzoeksteams van de Zuidpool tot de Noordpool aan het werk zijn.

Volgens Brussel is voor schonere oceanen wereldwijde samenwerking nodig.