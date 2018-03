„3 procent omzettaks voor internetgiganten”

Grote internetbedrijven moeten 3 procent omzetbelasting gaan betalen in het EU-land waar hun gebruikers zitten. De Europese Commissie gaat dat naar verwachting woensdag voorstellen. Volgens ingewijden kan het percentage nog wijzigen.

Het is een uitwerking van een Frans voorstel om ondernemingen als Google, Apple, Facebook en Amazon, maar ook Uber en Airbnb, te belasten in het land waar ze omzet draaien. Die betalen nu winstbelasting in de lidstaat waar hun Europese hoofdkantoor is gevestigd. Zij kozen voor landen als Ierland en Luxemburg, waar de tarieven laag zijn.

Door deze vestigingsregel hoeven ze in de andere lidstaten geen belasting af te dragen. Brussel stelt nu voor dat bedrijven met een wereldwijde omzet van 750 miljoen euro en 50 miljoen euro in de EU dat wel moeten gaan doen. Daarvoor is unanieme instemming van de lidstaten nodig.

De Franse minister Bruno Le Maire (Economie en Financiën) zei vorig jaar steun van onder meer Duitsland, Italië en Spanje te hebben. Nederland staat volgens diplomaten niet afwijzend tegenover het principe, maar wil eerst goed naar de voorstellen kijken.

Grote techbedrijven betalen volgens de Europese Commissie gemiddeld nog niet eens de helft van de belasting die ‘gewone’ multinationals afdragen, ook tot ongenoegen van veel Europarlementariërs. Paul Tang (PvdA) noemde vorige week Booking.com. Volgens hem ontloopt dat in Nederland gevestigde boekingsbedrijf ruim 700 miljoen aan belasting door te schuiven met geld.

Esther de Lange (CDA) vind ook dat er wat moet gebeuren. „Belastingen zijn een nationale aangelegenheid, maar dit is een probleem dat om een grensoverschrijdende oplossing vraagt en het is goed dat Europa die vraag oppakt.”