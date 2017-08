„270 miljoen voor hogere lerarensalarissen”

Voor het verhogen van salarissen van basisschoolleraren komt volgend jaar 270 miljoen euro beschikbaar. De regeringspartijen VVD en PvdA zijn het daarover eens, melden kringen rond het kabinet. CDA, D66 en ChristenUnie, die met de VVD onderhandelen over een nieuwe coalitie, moeten nog met de deal instemmen. Maar naar verwachting zullen zij geen roet in het eten gooien.

De PvdA dreigde eerder uit het kabinet te stappen als er geen extra geld voor lerarensalarissen zou worden uitgetrokken in de begroting voor volgend jaar. De VVD voelde er aanvankelijk niets voor haar coalitiepartner haar zin te geven, omdat demissionaire kabinetten in principe geen extra geld mogen uitgeven. Maar achter de schermen is het conflict bijgelegd.

De VVD wil wel iets terug voor haar opstelling. Waarschijnlijk trekt het kabinet op aandrang van de liberalen geld uit om het AOW-gat te dichten voor militairen die eerder met pensioen moeten. Het is nog niet bekend om welk bedrag het gaat.

De ministerraad legt volgende week donderdag de laatste hand aan de begroting voor 2018. Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) en minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) wilden vrijdag niks kwijt over de besprekingen.