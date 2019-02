251 miljoen extra voor studentenuitwisseling

De EU trekt 251 miljoen euro extra uit dit jaar voor het populaire Europese uitwisselingsprogramma voor studenten Erasmus+. Op de begroting van 2019 was al 3 miljard euro gereserveerd.

Dat zijn de lidstaten met de Europese Commissie en het Europees Parlement overeengekomen. Daarmee erkent de EU het belang van het investeren in jonge mensen, aldus de commissie. Door het besluit worden de subsidies verdubbeld voor de universiteiten in de EU die meedoen aan het programma.

Erasmus+ staat ook open voor docenten die in het buitenland les willen geven of een vervolgopleiding doen. De commissie is voorstander van een forse uitbreiding en wil in de begrotingsperiode van 2021 tot en met 2027 30 miljard euro beschikbaar stellen, een verdubbeling ten opzichte van het lopende budget (2014 - 2020).

Bijna 14.000 Nederlandse studenten van hogescholen en universiteiten kregen in 2017 een beurs via Erasmus+ om tussen de drie en twaalf maanden in het buitenland te studeren of een stage te volgen. Onderwijsinstellingen in Spanje, Engeland en Duitsland waren bij de uitwisselingsstudenten het populairst.