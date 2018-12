250.000 handtekeningen kinderpardonpetitie

Ruim een kwart miljoen mensen tekenden zijn petitie voor een ruimer kinderpardon en dinsdag bood programmamaker en actievoerder Tim Hofman deze aan in de Tweede Kamer. Hij en zijn medestanders willen dat migrantenkinderen die hier zijn geboren of hier langer dan vijf jaar wonen een verblijfsvergunning krijgen.

Hofman overhandigde de Kamerleden de handtekeningen in een bolderkar vol pakken papier, volgens hem ruim 100 kilo. Hij werd vergezeld door de 9-jarige Nemr, die bekend werd door zijn optreden in Hofmans documentaire Terug Naar Je Eige Land.

Hofman weet dat een ruimer kinderpardon niet iets is wat je van de ene op de andere dag regelt. „Dit is een marathon die we gaan lopen, geen sprintje. Het gaat stap voor stap.”

Hofman maakt zich al langer sterk voor de zogenoemde ‘gewortelde’ kinderen, van wie er naar schatting zo’n vierhonderd zijn in Nederland. De documentaire die onlangs verscheen, zorgde voor wat ophef. Met Nemr, die Iraakse ouders heeft maar in Nederland is geboren, trok Hofman de Tweede Kamer in, om Kamerleden te interviewen.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kwam in een veel gedeeld fragment uit de documentaire niet al te empathisch over. Nadat Nemr had gezegd te verwachten „dood” te gaan als hij terug moet naar Irak, keerde Dijkhoff zich tot Hofman en zei: „Ja, dus?”.