24 uurskerkdienst tegen uitzetting Hayarpi

De Haagse Protestantse Kerk wil met een doorlopende kerkdienst voorkomen dat de Armeense Hayarpi Tamrazyan en haar familie worden teruggestuurd naar Armenië. Het gezin, dat weken bivakkeerde in een Katwijkse kerk, heeft zijn toevlucht nu gezocht in buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag.

De 21-jarige Hayarpi is uitgeprocedeerd en moet na negen jaar in Nederland met haar ouders, zusje en broertje terug naar Armenië. Om daar een stokje voor te steken, vallen ze nu terug op een stokoude regel. Die schrijft voor dat de overheid geen kerkdienst mag onderbreken om mensen mee te nemen die daaraan deelnemen.

Bethel hoort bij de Haagse Protestantse Kerk in Nederland. De kerk hoopt met de non-stopdienst de Tamrazyans rust te bieden en tijd en ruimte te maken om alsnog tot een vergelijk te komen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Het gezin kan tot nader order in Bethel logeren. De 24 uursdienst is vrijdagmiddag begonnen.