24 miljoen EU-hulp Rohingya in Bangladesh

De Europese Commissie stuurt 24 miljoen euro naar Bangladesh om Rohingya-vluchtelingen te helpen en de gemeenschappen waar ze worden opgevangen te steunen. „We zullen de mensen die het meest lijden bijstaan zolang dat nodig is”, aldus EU-commissaris Christos Stylianides (humanitaire steun).

Het geld gaat naar het district van Cox’s Bazar in het uiterste zuidoosten van Bangladesh. Sinds de zomer van 2017 wordt het overspoeld door Rohingya-moslims die zijn gevlucht voor het geweld in hun thuisland Myanmar. Er zijn naar schatting een miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh, waarvan het merendeel in kampen in Cox’s Bazar leeft.

„Honderdduizenden Rohingya zijn afhankelijk van humanitaire steun om te kunnen overleven”, aldus Stylianides. Hij prees de regering van Bangladesh voor haar solidariteit met de vluchtelingen.