2019 recordjaar drugsvangsten in België

2019 is een recordjaar voor drugsvangsten in België geweest. Cocaïne werd het meest in beslag genomen, blijkt uit cijfers van het Belgische ministerie van Financiën. In de Antwerpse haven, de belangrijkste aanvoerhaven voor illegale drugs, werden vorig jaar 119 ladingen onderschept met in totaal 61,8 ton cocaïne. Dat is een stijging van bijna een kwart ten opzichte van 2018 en 660 procent in vijf jaar tijd.

De cocaïne kwam vooral uit Brazilië, Ecuador en Colombia. Volgens de Belgische douane is de toename van drugsvangsten het gevolg van zowel een verhoogd aantal controles als van productiestijging. In Antwerpen werd ook 1.878 kilogram heroïne, 504 kilogram marihuana en 1129 kilogram andere verboden middelen in beslag genomen.

Volgens minister van Financiën Alexander De Croo hoopt de Antwerpse haven binnen vijf jaar technologie te kunnen inzetten waarmee containers 100 procent gescreend worden. „Maar er is geen aanbod als er geen vraag is”, zegt de minister. „We moeten als maatschappij meer inspanningen doen om de kosten van druggebruik duidelijk te maken.”