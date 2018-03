20 miljoen extra voor kleine scholen

Kleine basisscholen krijgen een extraatje. Het kabinet trekt, zoals bij zijn aantreden afgesproken, in totaal 20 miljoen extra uit voor scholen met minder dan 145 leerlingen. Daarvan zijn er ongeveer tweeduizend.

Kleine scholen moeten met minder leerkrachten en minder geld toch proberen hun leerlingen even goed les te geven als grote. Daarom kunnen ze wel wat extra’s gebruiken, vindt minister Arie Slob voor Basisonderwijs. Kleine scholen zijn bovendien vaak te vinden in gebieden waaruit mensen wegtrekken. Om die krimpregio’s niet nog onaantrekkelijker te maken en niet nog meer jonge gezinnen weg te jagen is het volgens Slob belangrijk dat de scholen open blijven.

De scholen, die in de zomer de eerste 10 miljoen kunnen verwachten, mogen zelf bepalen wat zij met het geld doen. Ze kunnen bijvoorbeeld samen met een andere school muziekles inhuren of een onderwijsassistent aannemen voor een combinatiegroep.