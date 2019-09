20 jaar voor moord op Belgische burgemeester

De 20-jarige Nathan D. is veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor de moord op burgemeester Alfred Gadenne van de Zuid-Belgische plaats Moeskroen. Dat heeft het assisenhof in Bergen vrijdag bepaald.

De man sneed twee jaar geleden de keel door van de 71-jarige burgemeester op de begraafplaats van Moeskroen. Een twaalfkoppige volksjury had D. donderdag al schuldig verklaard.

D. handelde naar eigen zeggen uit wraak. Hij hield de burgemeester verantwoordelijk voor het ontslag van zijn vader, die in 2015 een eind aan zijn leven had gemaakt. Hij bood eerder deze week in de rechtszaal zijn excuses aan aan de familie van het slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie had 27 jaar geëist. Het hof hield bij de strafmaat rekening met de jeugdige leeftijd van de dader, en met zijn posttraumatische stressstoornis als gevolg van de zelfdoding van zijn vader.