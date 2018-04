18-jarige vluchteling mag ouders laten komen

Een alleenstaande minderjarige die tijdens de asielprocedure achttien jaar wordt, behoudt het recht op gezinshereniging. Dat heeft het Europees Hof voor Justitie bepaald in een zaak over een Eritrese vrouw in Nederland. De aanvraag om ouders of andere gezinsleden te laten overkomen moet wel binnen drie maanden na de erkenning als vluchteling worden ingediend.

De Eritrese vroeg op 26 februari 2014 asiel aan en werd op 2 juni meerderjarig. De Nederlandse staatssecretaris gaf haar op 21 oktober een asielvergunning. VluchtelingenWerk Nederland diende op 23 december een verzoek in om haar ouders en drie jongere broers te laten overkomen. Dat werd afgewezen omdat ze toen al meerderjarig was.

De zaak kwam terecht bij de rechtbank in Den Haag, die advies vroeg aan het EU-hof. Dat oordeelt nu dat de richtlijn voor gezinshereniging zo moet worden gezien dat het moment van aankomst van een minderjarige asielzoeker leidend is als een aanvraag tot gezinshereniging wordt ingediend. Dat moet dan wel binnen drie maanden gebeuren.

VluchtelingenWerk reageert opgetogen op de uitspraak. Dit geldt voor alle lopende procedures en eerdere onlangs ingediende aanvragen die zijn afgewezen in Nederland en andere lidstaten die dit op deze manier hanteerden, waaronder Polen en Duitsland, aldus een woordvoerder. „Onze schatting is dat het om enkele tientallen zal gaan. Voor vluchtelingen die als minderjarige asiel hebben aangevraagd is het van groot belang met hun ouders te kunnen herenigen. De lange duur van procedures bij de IND mag hier nooit een belemmering voor zijn.”