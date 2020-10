152 vluchtelingen toch veilig naar Nederland door coronaregels

Dankzij aangescherpte coronamaatregelen, waaronder een quarantaine na reizen uit risicogebieden en het dragen van mondkapjes in het vliegtuig, is het voor 152 vluchtelingen toch veilig genoeg om naar Nederland te komen vanuit Libanon. Dat schrijft het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het gaat om voornamelijk Syrische vluchtelingen, die de komende dagen in groepen van dertig aankomen. Deze mensen waren al in december 2019 geselecteerd voor hervestiging, maar konden niet eerder komen vanwege het risico op besmetting. Vanwege de nieuwe maatregelen is het veiliger voor hen om naar Nederland te komen.

Voorlopig lijkt dit de laatste groep vluchtelingen die dit jaar naar Nederland komt. Vanwege de coronacrisis is de hervestiging tijdelijk opgeschort. Wanneer deze weer hervat wordt, is niet bekend.

Nederland heeft met de VN Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) afgesproken 2000 vluchtelingen op te nemen in de periode 2020-2023, wat neerkomt op een quotum van 500 per jaar. Omdat dit aantal in 2020 waarschijnlijk niet gehaald wordt, zullen in de komende jaren meer mensen naar Nederland komen.