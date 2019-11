Bij Aruba is een speedboot met 1500 kilo cocaïne onderschept, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marine. Vier mensen in de boot zijn aangehouden.

De speedboot werd in de nacht van donderdag op vrijdag door de Kustwacht Caribisch Gebied gespot. Daarna is de boot in samenwerking met onder meer de politie van Aruba gestopt.

Bij de Benedenwindse Eilanden worden met grote regelmaat boten met drugs onderschept. De smokkelaars zijn bijna altijd onderweg naar de Verenigde Staten.