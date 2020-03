13 EU-landen ondertekenen pact om plastic afval te verminderen

13 landen en 66 bedrijven zetten zich de komende vijf jaar in om plastic in afval te verminderen. Ze ondertekenen vrijdag het Europees Plastic Pact in Brussel. In de strijd tegen plastic afval moet onder meer al het dagelijks plastic recyclebaar zijn of hergebruikt kunnen worden.

Verder moet onnodig plasticgebruik in en het gebruik van plastic uit aardolie in 2025 met zeker 20 procent verlaagd zijn. Nieuwe verpakkingen en producten moeten tegen die tijd voor zeker 30 procent uit gerecycled plastic bestaan.

Minister Stientje van Veldhoven is „trots” dat de Europese landen hun handtekening zetten onder het pact. „Ik vind dat we elk klein beetje plastic in de toekomst opnieuw moeten kunnen gebruiken en zo uit onze oceanen en milieu houden. Zodat we de aarde schoner en gezonder achterlaten aan volgende generaties.”

Grote bedrijven als Unilever, Friesland Campina en Bonduelle hebben zich ook verbonden aan het pact. Zij doen dat vrijwillig, wel wordt elk jaar gekeken hoe ver de deelnemers zijn met het halen van de doelen. De Europese Commissie treedt op als waarnemer en de partijen overleggen ook met de commissie of het pact eventueel kan bijdragen aan Europees plasticbeleid.