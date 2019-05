1200 kilo roggen- en haaienvinnen onderschept

De Belgische douane heeft op het vliegveld van Brussel 1200 kilo haaien- en roggenvinnen onderschept. Het is voor het eerst dat dat in Belgiƫ is gebeurd.

De zakken met vinnen waren bestemd voor Hongkong, waar ze in soep worden verwerkt. Op de zending uit Liberia stond dat er gedroogde vis en darmen in zaten, maar dat was maar in 4 van de 24 zakken het geval.

Voor de 1200 kilo zijn naar schatting 1600 tot 2000 haaien gestorven, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Een deel van de vinnen is afkomstig van vioolroggen en de sinds 2013 beschermde hamerkophaai. Van dat laatste dier mogen vinnen alleen worden verhandeld met een vergunning. Die ontbrak. De partij is in beslag genomen.