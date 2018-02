117 miljoen voor opruimen kernafval

Het kabinet trekt 117 miljoen euro uit om oud kernafval van de reactor in Petten op te ruimen. Het geld is nodig om radioactieve restanten af te voeren naar Borssele en de installaties in Petten te ontmantelen, meldt minister Carola Schouten van Landbouw.

Het bedrijf dat de reactor in Petten uitbaat om stoffen voor de behandeling van kanker te maken, kan de kosten van de opruimoperatie niet zelf opbrengen. De vaten met afval zijn in slechte staat en soms is zelfs niet duidelijk wat erin zit. Het vorige kabinet zette ook al miljoenen opzij voor het afvoeren van het afval, maar dat bleek niet genoeg. Daarom put Schouten nu extra geld uit een regiofonds dat het nieuwe kabinet in het leven heeft geroepen.

Voor de ontmanteling van een andere kerncentrale, de al gesloten reactor in Dodewaard, is mogelijk ook geld nodig. Daarover overlegt het kabinet nog met de energiebedrijven die eigenaar zijn van de centrale, schrijft Schouten aan de Tweede Kamer.

De Caribische gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba krijgen 30 miljoen euro uit het nieuwe fonds. Dat geld moet dienen om de armoede op de eilanden te bestrijden en de infrastructuur te verbeteren. Het kabinet nam twee weken geleden het bestuur op Sint-Eustatius over en verzekerde toen het Bovenwindse eiland ook financieel te hulp te schieten.

Ruimtevaartcentrum ESTEC in Noordwijk, een belangrijke vestiging van het Europese ruimtevaartagentschap ESA, kan op 40 miljoen euro rekenen. Dat geld is nodig om de ruimtevaart voor Nederland te behouden, denkt het kabinet. ESTEC moet een internationale ontmoetingsplek worden.

Het kabinet trok bij zijn aantreden 950 miljoen euro uit voor een fonds voor ‘regionale knelpunten’. Daaronder vallen sowieso ook Rotterdam-Zuid, Eindhoven en Zeeland. Over het bedrag dat zij mogen verwachten wordt nog overlegd. Het is de bedoeling dat anderen een zelfde bedrag bijleggen.

Ook als de zes aangewezen regio’s zijn geholpen is nog veel geld in kas. Schouten roept regio’s op een beroep te doen op het fonds.