11 miljoen euro steun voor huis-aan-huisbladen en lokale omroepen

Lokale kranten en omroepen kunnen bij het Rijk aankloppen voor een eenmalige bijdrage om de coronacrisis te doorstaan. Mediaminister Arie Slob roept daarvoor een tijdelijk steunfonds in het leven met 11 miljoen euro in kas. Hij vraagt gemeenten en provincies verder om bijvoorbeeld te blijven adverteren in de plaatselijke pers of zelf ook geld bij te leggen.

Huis-aan-huisbladen en lokale omroepen staat het water aan de lippen nu ze nauwelijks advertenties meer verkopen. Adverteerders blijven weg omdat ze door de coronacrisis zelf in moeilijkheden zijn geraakt. Kleine kranten kunnen die tegenslag moeilijk opvangen omdat ze vaak niet of nauwelijks reserves hebben, schrijft Slob aan de Tweede Kamer.

Dat baart hem grote zorgen. Zeker nu het coronavirus huishoudt en er van alles van mensen wordt gevraagd is het „belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt”. Lokale media zijn volgens de minister daarvoor „cruciaal en moeten daarom goed kunnen functioneren”.

Lokale media kunnen vanaf zaterdag aankloppen bij het nieuwe steunfonds. De kleinste kan op 4000 euro rekenen, grotere op bedragen tot enkele tienduizenden euro’s.

De huis-aan-huis-bladen van bijvoorbeeld uitgeverij BDUmedia maar ook regionale kranten als het Dagblad van het Noorden meldden vorige maand in zwaar weer te verkeren. De vier regeringspartijen vroegen het kabinet daarop om hulp.

Mediabedrijven en journalisten kunnen daarnaast ook een beroep blijven doen op de andere steunmaatregelen van het kabinet, onderstreept Slob. Zo kunnen bedrijven om het overnemen van loonkosten en zzp’ers om inkomenssteun vragen.