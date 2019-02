100 miljoen voor straatarm Niger

Het straatarme Niger kan de komende jaren op meer hulp uit Nederland rekenen. Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) trekt in vier jaar ongeveer 100 miljoen euro uit voor het Sahel-land.

Het geld is bedoeld om de armoede te bestrijden en jongeren naar school, aan het werk of zelfs aan een eigen bedrijfje te helpen. Een deel komt ook ten goede aan schoon drinkwater. Kaag, die op bezoek is in Niger, hoopt met de hulp met name jongeren uitzicht te bieden op een beter leven. Goed onderwijs helpt bovendien ook om bijvoorbeeld kindhuwelijken tegen te gaan, zegt ze.

Niger is een van de landen in Noord- en West-Afrika waarin Nederland en andere Europese landen meer aandacht en geld steken. Zo hopen ze te voorkomen dat die landen wegzinken in oorlog en geweld en dat grote groepen mensen de wijk nemen naar Europa.

Kaag steunt ook de Internationale Organisatie voor Migratie, die in Niger migranten helpt die vaak getraumatiseerd terugkeren van mislukte pogingen om Europa te bereiken.