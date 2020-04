100 miljoen om duurzame renovatie huurwoningen te versnellen

Om meer woonwijken sneller en doelmatiger te verduurzamen, trekt het ministerie van Binnenlandse Zaken 100 miljoen euro uit voor de zogeheten Renovatieversneller. Door de investering in deze regeling gaat het tempo van de verduurzaming van huurwoningen omhoog en de kosten per woning omlaag, meldt minister Kajsa Ollongren.

Volgens haar is het een belangrijke stap in het dichterbij brengen van de doelen in het Klimaatakkoord, waaronder 200.000 verduurzaamde woningen per jaar. Bovendien zorgt de versnelling ook voor continuïteit en werkgelegenheid in de bouwsector, aldus de minister.

Met het geld kunnen naar verwachting 15.000 tot 20.000 huurwoningen klimaatneutraal worden gemaakt. Dit jaar trekt het ministerie 20 miljoen uit voor de regeling. Daarmee kunnen dan 3000 tot 4000 huizen van corporaties, particuliere verhuurders, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en individuele woningeigenaren worden aangepakt.

Met de regeling wil het ministerie renovatieprojecten bundelen en standaardiseren. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een voorstel tenminste 150 woningen gebouwd voor 1995 omvatten. Het project moet binnen drie jaar klaar kunnen zijn.

Ollongren: „Om de klimaatdoelen te halen is het van essentieel belang dat huurwoningen zo snel mogelijk verduurzaamd worden. Door het bundelen van projecten kan op termijn een groot aantal woningen tegelijkertijd gerenoveerd en verduurzaamd worden. Deze regeling draagt bij aan innovaties die deze schaalvergroting mogelijk maken. Daarnaast zorgt de versneller ervoor dat er doorgewerkt kan worden. Wij kunnen ons niet permitteren dat de bouw vertraagt. Veel mensen zoeken een woning en er ligt een grote verduurzamingsopgave.”