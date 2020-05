100 miljoen nodig voor asbestfonds voor particulieren

Voor het fonds waaruit particulieren geld kunnen lenen om hun asbestdaken te laten verwijderen, is maximaal 100 miljoen euro nodig. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Haar ministerie steekt 12 miljoen in het fonds, zo maakte de bewindsvrouw al eerder bekend. Het overige geld moet van provincies en gemeenten komen. Van Veldhoven verwacht dat het fonds dit jaar nog operationeel wordt.

Bij het fonds kunnen minder draagkrachtige particulieren geld lenen voor de verwijdering en vervanging van hun asbestdak. Het kabinet wil met het fonds vrijwillige sanering zo veel mogelijk stimuleren.

Vorig jaar sneuvelde een voorstel van Van Veldhoven in de Eerste Kamer voor een verbod vanaf 2028 op asbest in daken. Er komt ook een onderzoek of er een soortgelijk asbestfonds voor bedrijven kan komen.