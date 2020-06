Öztürk stopt ook als partijvoorzitter DENK

Partijvoorzitter Selçuk Öztürk van DENK legt per direct zijn functie neer. Hij vindt het naar eigen zeggen tijd dat een „nieuwe lichting” het roer overneemt. „Het is goed dat er een nieuw bestuur, een frisse wind komt”, zei hij zaterdag bij de algemene ledenvergadering van de partij.

Öztürks vertrek komt niet als een verrassing. Hij kondigde eerder al aan dat hij bezig is aan zijn laatste periode als Tweede Kamerlid. De laatste tijd was het erg onrustig rond DENK, mede door een harde aanvaring tussen Özturk en zijn fractiegenoten Tunahan Kuzu en Farid Azarkan.

De drie politieke kopstukken hebben na een machtsstrijd waarbij harde persoonlijke aanvallen niet werden geschuwd, de strijdbijl inmiddels begraven. Maar het geruzie heeft DENK in de peilingen geen goed gedaan. Veel leden zijn daar boos over en willen dat er hervormingen komen in de partij.

De scheidend voorzitter erkende in zijn toespraak dat er de laatste tijd dingen zijn gebeurd waar het partijbestuur „niet trots” op is. „Veel leden voelden zich terecht in de steek gelaten.” Öztürk bood daarvoor excuses aan. „Dit mag nooit meer gebeuren.”

Behalve Öztürk vertrekt ook secretaris Zahir Rana, waardoor de partij volledig zonder bestuur is komen te zitten. Een interim-bestuur neemt het tijdelijk over. Het krijgt onder meer opdracht krijgt nieuwe bestuursleden voor te dragen. In oktober wordt een nieuwe ledenvergadering gehouden.

Niet alleen het interne gedoe heeft meegespeeld bij het besluit van Öztürk om te stoppen, maar ook de coronacrisis. De lange werkdagen en de verre treinreis die hij als Kamerlid steeds moet maken vanuit Roermond, „met een mondkapje op”, breken hem op. Hij wil naar eigen zeggen meer tijd overhouden voor zijn gezin.

Politiek leider Farid Azarkan sprak van „een moedig en geen makkelijk besluit”, en dankte Öztürk voor wat hij voor DENK heeft betekend. „Er staat inmiddels een fantastische partij, wat een prestatie van formaat is.”

Öztürk richtte DENK in 2015 op samen met Kuzu, nadat beide Kamerleden door de PvdA uit de fractie waren gezet. Sindsdien behaalde de partij bij de verkiezingen van 2017 drie Kamerzetels, en deed zij ook haar intrede in de gemeentelijke en provinciale politiek.