Öztürk (DENK) botst hard met Kamervoorzitter Arib

Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk heeft het dondermorgen flink aan de stok gehad met Kamervoorzitter Khadija Arib. Öztürk weigerde zelfs om weer te gaan zitten en bleef doorpraten, terwijl Arib hem het woord had ontnomen.

Het voorval had plaats tijdens een debat over de mensenrechtensituatie in Turkije. Verschillende mensen bevroegen Öztürk kritisch, waarop hij Arib verweet niet in te grijpen.

video

Vervolgens liet de Kamervoorzitter weten dat hij wat meer respect moet hebben voor de regels in de Kamer. „U hoeft geen respect voor mij te hebben, maar wel voor de functie. Stop met allerlei dingen tussendoor naar mij te roepen, stop ermee.’’

Öztürk gaf daar geen gehoor aan, maar bleef met een uitgeschakelde microfoon doorpraten en weigerde te gaan zitten. Zijn spreektijd zat er nog niet op, beweerde hij. Daarna concluderdend dat hij monddood gemaakt werd. „Ik ga een klacht indienen.” Arib: „Doe dat.”