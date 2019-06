Özdil parodieert tekst Klaver bij afscheid

Met een parodie op de brief waarin GroenLinks vorige week zijn vertrek bekendmaakte, heeft Zihni Özdil dinsdag afscheid genomen van de Tweede Kamer. Özdil kwam hard in botsing met zijn partij, nadat hij zich zonder overleg tegen het leenstelsel voor studenten had gekeerd. GroenLinks was in 2015 juist een van de grondleggers van dat stelsel.

"Beste Khadija", begon Özdils afscheidsbrief, die traditiegetrouw door Kamervoorzitter Khadija Arib werd voorgelezen. "Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: ik heb slecht nieuws. Ik vertrek uit de Tweede Kamer." Het was bijna letterlijk dezelfde tekst waarmee partijleider Jesse Klaver vorige week in een e-mail aan partijleden het gedwongen vertrek van Özdil wereldkundig maakte.

Özdil sloot af met de woorden die VVD-Kamerlid Han ten Broeke bij zijn afscheid vorig jaar ook gebruikte. "Laat elkaar heel."