In Ommen werd vorig jaar nog carbid geschoten. De vraag is of dit dit jaar ook weer mag. beeld ANP, Vincent Jannink

Steeds meer burgemeesters willen het afsteken van carbid tijdens oud en nieuw verbieden. Maandagavond praten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s verder over dit onderwerp. Ook vuurwerk en de handhaving met de jaarwisseling staan op de agenda van het Veiligheidsberaad. Het is de 28e ‘coronavergadering’ van de 25 burgemeesters en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) sinds het uitbreken van het virus.

Steeds meer burgemeesters doen carbid in de ban