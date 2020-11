'Kopstukken FVD willen van jongerenvoorzitter Jansen af'

Politieke kopstukken van Forum voor Democratie willen dat partijleider Thierry Baudet en het partijbestuur de omstreden jongerenbeweging JFVD ontbinden. Ook willen ze dat jongerenvoorzitter Freek Jansen zijn positie opgeeft en van de kandidatenlijst van de Tweede Kamer af gaat. Hij staat op nummer zeven. De FVD-prominenten hebben hierover in een brief een ultimatum gesteld aan Baudet en het partijbestuur, meldt NRC, die de brief in handen heeft. Een van de ondertekenaars is Theo Hiddema, nummer twee van de partij.

Jansen is een vertrouweling van Baudet. Maandagavond zou de partijtop een crisisberaad houden over de kwestie.

De jongerenclub is in opspraak geraakt vanwege antisemitische en homofobe uitingen van leden op sociale media. Dat gebeurde ook in mei al, waarna een aantal leden werd geschorst of geroyeerd.



Dit weekend liet het bestuur van de jongerenorganisatie weten tijdelijk terug te treden zodat een commissie onderzoek kan doen naar de uitingen. Baudet vond dat een prima idee, maar de andere prominente FVD'ers vinden dat bij lange na niet voldoende, lieten ze zondag al weten. Naast Hiddema hebben ook de andere kandidaten hoog op de lijst - Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans, Eva Vlaardingerbroek - zich achter het ultimatum geschaard.

JFVD brengt Baudet weer in het nauw