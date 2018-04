Zoon voor Kate en William

Catherine, de hertogin van Cambridge, is bevallen van een zoon. De baby kwam maandag om 11.01 uur lokale tijd ter wereld in het St. Mary’s Hospital in Londen, maakte Kensington Palace bekend. Het jongetje is vijfde in de lijn van de Britse troonopvolging, na prins Charles, prins William, zijn broer George en zus Charlotte.

Kate werd al voor 06.00 uur met de eerste weeën opgenomen in het ziekenhuis. Iets na 08.20 uur (lokale tijd) werd bekendgemaakt dat zijn en William naar het ziekenhuis waren voor de geboorte van hun derde kind. Moeder en zoon maken het volgens Kensington Palace goed. De baby weegt 3827 gram. Een naam is nog niet bekendgemaakt.

De Britse koninklijke familie reageerde verheugd op de geboorte van het derde kind van William en Kate, na George en Charlotte. „Koningin Elizabeth, prins Philip, prins Charles en zijn vrouw Camilla, prins Harry en familieleden van het paar zijn blij met het nieuws”, aldus Kensington Palace. Ook de Middletons, de familie van Kate, zijn blij met de komst van de kleine.

Bij het nieuwe prinsje wordt voor de plaats op de lijst van troonopvolgers geen rekening meer gehouden met het geslacht. Tot enkele jaren geleden gingen zoons vóór dochters. Die regel werd in 2015 afgeschaft, maar niet met terugwerkende kracht. Daardoor staat bijvoorbeeld prinses Anne, het tweede kind van koningin Elizabeth en prins Philip, achter haar jongere broers Andrew en Edward.