William en Kate bezoeken RAF-basis op Cyprus

De Britse prins William en zijn vrouw Kate hebben woensdag een bezoek gebracht aan een Britse luchtmachtbasis op Cyprus. Zij deelden cadeaus uit aan militairen die tijdens de kerstdagen op de basis verblijven en dus ver weg van hun familie en geliefden zijn, meldt BBC.

De familieleden hadden de cadeaus een dag eerder overhandigd aan het koninklijk paar tijdens een bijeenkomst op Kensington Palace. In totaal zijn er tijdens de kerstdagen 11.000 Britse RAF-vliegers gestationeerd op bases in 35 landen.

„Zeker in deze maand beseffen we heel goed wat voor opoffering jullie voor ons land brengen", zei William. „Zelfs al is het voor jullie een vanzelfsprekendheid."