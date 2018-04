William en Catherine presenteren zoon

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben maandagavond hun pasgeboren zoon aan de wereld laten zien. Net als bij de geboorte van George en Charlotte presenteerden de twee hun kind op de stoep van het St. Mary's Hospital.

De hertog en hertogin van Cambridge verschenen rond 18.00 uur lokale tijd op de trap van het ziekenhuis, ruim vijf uur na de bevalling. Catherine zag er stralend uit in een felrode jurk met een kanten kraag. Haar pasgeboren zoon was gewikkeld in doeken en was nog niet heel goed te zien voor de massaal toegestroomde wereldpers en de Britse royaltyfans.

Zoon voor Kate en William

William en Catherine bleven niet lang staan. Na een paar minuten gingen ze weer naar beneden om korte tijd later weer naar buiten te komen, dit keer met hun zoon in een draagstoeltje. William reed zijn vrouw en derde kind daarna zelf naar huis.

Baby The Royal Family Channel

Het jongetje heeft nog geen naam. Naar verwachting wordt die ergens in de komende dagen bekendgemaakt.