Willem-Alexander waardeert onderlinge samenwerking luchtvaartmaatschappijen

Koning Willem-Alexander heeft zijn vliegershart laten spreken in een telefonisch gesprek met vertegenwoordigers van de luchtvaartmaatschappijen KLM, TUI, Corendon en Transavia. Hij sprak zijn waardering uit over de onderlinge samenwerking in de coronacrisis, waardoor de afgelopen maanden meer dan 250.000 Nederlanders uit het buitenland gehaald konden worden.

'Hij was goed geïnformeerd en zeer lovend over de samenwerking', zo maakten de vier maatschappijen na afloop van het gesprek bekend. Ze waren blij met zijn belangstelling en interesse, die niet geheel als een verrassing kwam. De koning is in zijn vrije tijd immers ook piloot bij KLM en van de luchtvaart weet hij alleen daarom al heel veel.

Vanuit Huis ten Bosch houdt hij de ontwikkelingen dan ook scherp in de gaten, zo bleek uit de gesprekken. Hij wilde meer weten over de maatregelen die worden genomen om gezond en veilig te vliegen: maatregelen waar hij zelf ook mee te maken krijgt als passagier en piloot. De koning vond het goed dat de luchtvaart in deze moeilijke tijd zeer inventief is.