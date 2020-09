Willem-Alexander opnieuw op visite in Tilburg

Koning Willem-Alexander was woensdag weer even terug in Tilburg. De Brabantse stad, waar de koning in 2017 met zijn familie zijn verjaardag vierde, wordt de laatste tijd regelmatig als bestemming ingetikt op het navigatiesysteem van de koninklijke Audi. Het was namelijk al zijn derde visite dit jaar.

Dit keer was de koning bij het kringloopbedrijf La Poubelle, in het kader van een werkbezoek met staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Hij genoot bij het afrondend gesprek van de verse, warme appeltaart die ter plaatse was gemaakt, kreeg een hippe klok met zijn eigen beeltenis erop als cadeau en verraste klanten en personeel van de kringloopwinkel. "Dit had ik niet verwacht", merkte een verbaasd kijkende man op.

Maar de koning was op min of meer vertrouwd terrein. Minder dan zeven maanden eerder, toen het coronavirus nog een verre en vreemde ziekte leek, wandelde Willem-Alexander slechts 500 meter verder langs de Piushaven, om alles te weten te komen over bijzondere burgerinitiatieven in Tilburg. Persoonlijk contact was heel gewoon en de fotografen buitelden over elkaar heen om het koninklijk bezoek vast te leggen. Van afstand houden was geen sprake. Dit keer golden strenge regels en was hun aantal beperkt, om het respecteren van de richtlijnen te vergemakkelijken.

Koning Willem-Alexander was ook in maart in Tilburg, kort na het begin van de coronavirus. De bestemming was toen de GGD Hart voor Brabant. Dit omdat eind februari - zestien dagen na het genoemde werkbezoek van de koning - in Tilburg de eerste coronabesmetting in Nederland was vastgesteld.