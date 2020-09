Willem-Alexander opent unieke staalfabriek

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmorgen in het Groningse Farmsum, in de gemeente Delfzijl, de nieuwe fabriek geopend van Purfied Metal Company (PMC).

Dat ontwikkelde als eerste in de wereld een milieuvriendelijke en economisch haalbare methode om vervuild staalschroot te recyclen tot hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Het hergebruik van grondstoffen verlaagt ook de CO2-uitstoot van staalproductie.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), met wie de koning onlangs nog op werkbezoek was, sprak bij de opening van de duurzame staalfabriek enthousiast over een "mooi moment, niet alleen voor de regio, maar ook voor Nederland, Europa en zelfs de wereld."

Grote schaal

Vervuild staal kon eigenlijk nooit goed worden hergebruikt maar komt wel op grote schaal voor, onder andere in stalen sloopobjecten zoals chemische installaties, boorplatforms en treinwagons. Het staal is dan vervuild met asbest, chroom-6 of andere chemicaliën. PMC kan asbest eruit halen en chroom-6 in het rookkanaal afvangen.

Willem-Alexander bekeek na de opening tijdens een rondgang het productieproces en sprak met een aantal medewerkers. Vanuit Delfzijl vertrok de koning daarna naar Winschoten voor de opening van de nieuwe productie- en assemblagelocatie voor coronatestkits van PerkinElmer.