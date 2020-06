Willem-Alexander op bezoek in Helmond en Eindhoven

Koning Willem-Alexander heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan Nedschroef in Helmond en DAF Trucks in Eindhoven. De vorst ging in Brabant langs om te kijken wat voor impact de coronacrisis heeft op de automotive industrie, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Willem-Alexander ging als eerste langs bij Nedschroef, dat bevestigingsmiddelen, machines en gereedschappen voor onder andere de automotive industrie ontwikkelt en produceert. Hij kreeg een rondleiding door de fabriek en werd geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen om de productie ook tijdens de crisis door te kunnen laten gaan. Daarna sprak de koning met een aantal medewerkers over hun rol bij het opstellen en uitvoeren van die maatregelen en over de gevolgen ervan voor het personeel.

Aansluitend ging Willem-Alexander naar DAF Trucks in Eindhoven. Hier kreeg hij uitleg over de impact van de crisis en de heropstart van het productieproces. Ook daar ging hij met enkele medewerkers in gesprek. Hij sprak met hen over de aanpassingen in de productie en maakte een rondje langs de productiefaciliteiten.

Ook nam de koning deel aan een rondetafelgesprek over de gevolgen van de coronacrisis voor de hele automotive sector. Het ging daarin onder meer over het abrupte stopzetten van de productie, de heropstart en de ontwikkelingen op de wereldmarkt. Tot slot werd de toekomst van de sector besproken vanuit het perspectief van internationale ontwikkelingen en de energietransitie.