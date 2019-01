Willem-Alexander hamert op samenwerking

Voor de tweede opeenvolgende dag hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima officieel het glas geheven op het nieuwe jaar. Dat deden ze woensdag in het Koninklijk Paleis in Amsterdam met buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van in Nederland gevestigde internationale instellingen.

In zijn toespraak hamerde Willem-Alexander op internationale samenwerking. Hij noemde onder meer klimaatverandering, het terugdringen van de georganiseerde misdaad en het behoud van duurzame groei als uitdagingen. "Oplossingen kunnen alleen worden bereikt door over de grenzen heen de handen ineen te slaan." De koning wees daarbij op de belangrijke rol van diplomaten.

Willem-Alexander bedankte het 'corps' voor het geleverde werk van het afgelopen jaar en wenste iedereen veel succes voor 2019.

Dinsdag werd er al geproost met allerlei vertegenwoordigers uit de Nederlandse samenleving, het openbaar bestuur, politiek en maatschappelijke organisaties. Daarbij was extra tijd ingeruimd om te praten met vertegenwoordigers uit de maakindustrie. De nieuwjaarsontvangsten waren de eerste publieke activiteiten van het koningspaar sinds medio december.