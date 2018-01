Willem-Alexander aan de slag met HoloLens

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag een werkbezoek gebracht aan Snakeware. Op het hoofdkantoor van het Friese ICT-bedrijf kreeg de koning uitleg over nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale activatie.

Willem-Alexander kreeg onder meer een demonstratie van een project dat Snakeware in ontwikkeling heeft voor een internationale opdrachtgever in de modebranche. De koning kreeg daarvoor een zogeheten HoloLens op zijn hoofd gezet. Zo kon hij onder meer diverse 3D-beelden van mannequins in verschillende stijlen zien.

De koning kreeg verder een impressie te zien van de boekingssite die Snakeware voor Staatsbosbeheer ontwikkelde. Ook was er aandacht voor de allereerste webpagina ooit, draaiend op de allereerste webserver ooit. Deze pagina draait bij Snakeware op een originele door Steve Jobs ontworpen NeXTcube-computer.

Na de rondleiding sprak Willem-Alexander met diverse medewerkers over de bijdrage die Snakeware levert aan toekomstbestendige werkgelegenheid in Friesland. Zo ondersteunt het bedrijf scholen in het primair en voortgezet onderwijs met lezingen, werkgroepen en snuffelstages voor scholieren. Het bezoek werd afgesloten met een tafelgesprek tussen de bezoekers en medewerkers van Snakeware. "De koning was oprecht geïnteresseerd in de talenten die bij ons aan digitale innovaties werken", laat CCO Ate van der Meer weten.

Eerder dinsdag opende de koning de nieuwe isolatiefabriek EverUse in Sneek.