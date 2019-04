„Wilhelmina overwoog uitruil met nazi’s”

Koningin Wilhelmina heeft aan het einde van de oorlog gevraagd te onderzoeken of er een opmerkelijke uitruil mogelijk was met de nazi’s. Zij maakte zich zorgen over het lot van de Belgische koning Leopold III, die met zijn gezin door de Duitsers in Oostenrijk gevangen werd gehouden. Ze vroeg daarom in maart 1945 aan haar minister van buitenlandse zaken Eelco van Kleffens via het Vaticaan ‘af te tasten’ of topnazi’s een vluchtweg kon worden geboden in ruil voor de vrijlating van de Belgische koningsfamilie.

Dat blijkt uit ‘Majesteit, U kent het werkelijke leven niet’, een bundel met originele oorlogsdagboeken van Van Kleffens, die dinsdag verschijnt en waar Trouw uit publiceert. Ze zijn ingeleid en van notities voorzien door de historicus Michael Riemens.

Het verzoek voor deze uitruil van de koningin is opmerkelijk omdat zij een anti-papistische en juist in de oorlogsjaren duidelijke anti-Duitse houding had. Maar om een mede-koningshuis dat in problemen verkeerde te helpen, was zij bereid tot deze deal, blijkt uit Van Kleffens dagboeken.