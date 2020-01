Wereldpers op stoep voor Sandringham

Media zijn maandag massaal afgereisd naar landgoed Sandringham. Het staat er vol met cameramensen en verslaggevers van over de hele wereld die allemaal met smart wachten op nieuws vanuit het Britse koningshuis.

Op het landgoed houdt koningin Elizabeth een familieberaad met de prinsen Charles, William en Harry. Ze praten over de toekomstige rol van Harry en Meghan, die vorige week bekendmaakten een stapje terug te willen doen. Meghan is niet bij het gesprek, zij vergadert vanuit Canada mee via de telefoon.

Juist de enorme media-aandacht die er ook maandag voor het koninklijk paar is, breekt de hertog en hertogin van Sussex op. Beiden hebben er moeite mee dat hun privéleven breed wordt uitgemeten in de pers.