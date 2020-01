Wereldpers bij Sandringham

Alleen het aftreden van koning Edward VIII in 1936 kwam in de buurt van de storm die de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan ontketenden. Zo typeerde een voormalige perschef van de koninklijke familie de schok die het Instagrambericht veroorzaakte dat het stel vorige week de wereld in slingerde. Het land stond op zijn kop. Net als toen Edward in 1936 de troon opgaf zodat hij kon trouwen met de vrouw van wie hij hield.

De wereldpers stond op stoep bij landgoed Sandringham, tijdens het crisisberaad deze week. Wat gebeurde er achter de hoge muren van het statige huis? Sloeg Charles met de deuren, stond Harry met gebalde vuisten, sprak Elizabeth harde woorden?

„Mijn familie en ik steunen de wens van Harry en Meghan volledig om een nieuw leven te creëren als jong gezin”, liet de koningin na afloop weten. Steun dus. Volledig.

Harry en Meghan hopen op rust aan de andere kant van de oceaan. Niet continu de hete adem van de Britse boulevardpers in hun nek. Hun zoontje moet normaal kunnen opgroeien. Niet in een gouden kooi.

Zal een verhuizing de verslaggeving doen verstommen? Zijn de schreeuwerige koppen waar de Britten zo van smullen straks verleden tijd? Blijven de fotografen uit de buurt? De afgelopen week zetten de prins en zijn vrouw zich juist in the picture. En al houden ze zich gedeisd. Kleinzoon van de koningin, dat bén en blijf je.