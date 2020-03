Vorsten spreken hun volk toe in coronacrisis

Miljoenen mensen volgden vrijdag de toespraak van koning Willem-Alexander. Die riep via radio en televisie op tot saamhorigheid, in navolging van zijn collega’s in België, Denemarken, Luxemburg, Monaco, Noorwegen en Spanje.

Overal ter wereld moeten koningshuizen de agenda leegvegen. Werkbezoeken en staatsbezoeken worden afgezegd. Dat is wrang, want juist in crisistijd is de samenbindende rol van het staatshoofd –die boven de partijen staat– belangrijk. Daarom laten paleisbewoners van zich horen. Wat zeiden andere Europese vorsten vorige week in hun toespraken over de coronacrisis?

Koning Filip van België

Koning Filip stak de Belgen maandagavond een hart onder de riem. Hij zei te beseffen dat de getroffen maatregelen van iedereen inspanningen vergen, maar onderstreepte ook het belang van die ingrepen. „De drastische maatregelen vragen een groot aanpassingsvermogen van ons allen. We moeten dit voor onszelf doen, maar ook voor de anderen en vooral voor de kwetsbaren onder ons.”

Filip bedankte zorgverleners voor hun inspanningen en stond stil bij de mensen die getroffen zijn door het coronavirus, maar ook bij ouderen die afgezonderd leven en ouders die ook voor hun gezin moeten zorgen. „En ook van de jongeren wordt verantwoordelijkheidsbesef gevraagd”, hield de koning zijn volk voor.

De crisis herinnert de mensheid aan haar kwetsbaarheid, maar brengt volgens de vorst ook het sterkste in ons naar boven. „Elkeen van ons kan ertoe bijdragen om deze crisis het hoofd te bieden”, zei de koning. Hij verwees daarbij naar de oproepen van verbondenheid en solidariteit. „Deze beproeving zal ons sterker maken.”

Koningin Margrethe van Denemarken

De Deense koningin Margrethe noemde de situatie rond het coronavirus dinsdagavond „eng en onwerkelijk. Ik begrijp dat velen bezorgd zijn, omdat ons dagelijks leven op zijn kop is gezet.” Volgens de vorstin voelt het onwerkelijk dat juist nu de lente in aantocht is het openbare leven tot stilstand is gekomen. „Maar dat is onze nieuwe werkelijkheid”, zei ze. „We moeten inzien dat deze situatie van ons allemaal offers vraagt. Het coronavirus is een gevaarlijke gast.”

Ook zij sprak jongeren toe. „Het is misschien niet leuk dat je je vrienden niet kunt zien, maar bedenk dat er ook andere manieren zijn om in contact met ze te komen. We leven immers in het digitale tijdperk.”

Nadat Margrethe iedereen op het hart had gedrukt niet te dicht bij elkaar te komen, sprak ze haar medeleven uit aan de nabestaanden van de slachtoffers van het virus. Ook bedankte ze de mensen die zorg bieden of op een andere manier het openbare leven op gang houden.

Groothertog Henri van Luxemburg

Groothertog Henri riep inwoners van Luxemburg maandagavond op tot „nationale solidariteit.” Hij zei dat de regering maatregelen heeft genomen die hun weerga in de recente geschiedenis van het land niet kennen. De groothertog deed een dringend beroep op iedereen om de situatie serieus te nemen en de aanbevelingen van de regering op te volgen. „Het is essentieel dat we de verspreiding van het virus beperken en ervoor zorgen dat zo min mogelijk mensen gelijktijdig worden besmet. Ieder van ons heeft een grote verantwoordelijkheid.”

De groothertog uitte zijn grote respect en waardering voor het medisch en zorgpersoneel en zei dankbaar te zijn voor de spontane acties om mensen, en met name de kwetsbaren, te helpen.

Prins Albert van Monaco

In de strijd tegen het coronavirus gaat het vorstendom Monaco vanaf middernacht voor onbepaalde tijd op slot, kondigde prins Albert II dinsdagavond in een televisietoespraak aan. Albert riep inwoners op hun woning alleen te verlaten om noodzakelijke dingen te doen als voedsel en medicijnen halen. „De uitweg uit deze gezondheidscrisis zal afhangen van uw vermogen om deze maatregelen na te leven”, drukte Albert het volk op het hart. „Ik vertrouw op onze gezondheidszorg, maar ook op deze vrouwen en mannen die hun werk in zeer moeilijke omstandigheden doen. Ik wil de mensen bedanken die onder toenemende druk onvermoeibaar hun werk doen.”

Albert prees de saamhorigheid in het vorstendom. „Het is mooi om het spontane verlangen naar solidariteit te zien”, zei de prins over de vele hulpaanbiedingen op sociale media.

Koning Harald van Noorwegen

De Noorse koning Harald was vorige week zondag de eerste vorst die zich in een tv-toespraak tot het volk wendde. „We bevinden ons in een situatie die zowel onwerkelijk, buitenaards als beangstigend is voor ons allemaal. We herkennen ons dagelijks leven of de wereld om ons heen niet. En toch staan we pas aan het begin van iets waarvan we de gevolgen niet volledig kennen”, begon hij zijn toespraak.

„Onzekerheid maakt ons kwetsbaar. De ernst maakt ons angstig”, vervolgde koning Harald, die na een bezoek aan Jordanië zelf de gevolgen van de coronacrisis aan den lijve ondervond. Hij en zijn vrouw Sonja verblijven tijdelijk in quarantaine, hoewel het koningspaar geen symptomen van het virus heeft.

Koning Harald riep ertoe op vertrouwen te tonen in de autoriteiten. In gedachten is hij bij de zieken en het personeel in de gezondheidszorg. „Ik wil u eraan herinneren dat iedereen in deze periode wat extra vriendelijkheid nodig heeft. We staan hier samen in.”

Harald was de enige vorst die in zijn toespraak een verwijzing maakte naar het geloof. „Mijn gedachten en gebeden zijn nu bij u”, liet hij weten aan zieken en hun familie.

Koning Felipe van Spanje

De Spaanse koning Felipe benoemde woensdagavond in zijn speech dat er grote zorgen zijn, maar kwam vooral met bemoedigende woorden en een boodschap van hoop. Hij betuigde steun aan gezinnen die mensen hebben verloren of die zijn besmet met het coronavirus. Ook sprak hij grote dankbaarheid uit aan medewerkers in de zorg.

De koning vroeg mensen om samen te strijden tegen het virus. „Nu moeten we onze verschillen opzijzetten. We moeten ons verenigen met hetzelfde doel: deze ernstige situatie overwinnen. En we moeten het samen doen.”

Felipe is ervan overtuigd dat de Spanjaarden de situatie samen kunnen overwinnen. „Omdat Spanje een geweldig land is; met een geweldig volk dat niet opgeeft bij moeilijkheden. Dit virus zal ons niet verslaan. Integendeel. Het zal ons als samenleving sterker maken; een meer betrokken, zorgzame en meer verenigde samenleving.”