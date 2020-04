Vorst digitaal in contact met volk

De oudere generatie regerende vorsten ontdekt in de huidige crisis nut en noodzaak van videobellen en tal van andere technische hoogstandjes. Niet meteen omdat ze dat wilde, maar omdat het moest.

Het voldoen aan die opdracht valt voor een staatshoofd niet mee. Natuurlijk, de woonruimte is royaal bemeten, er staan bedienden klaar en aanschuiven voor extra toiletrollen in de lokale supermarkt is niet nodig. Het Noorse koningspaar moest begin maart in quarantaine na een staatsbezoek aan Jordanië. Ze konden zich afzonderen in Kongsseteren, het buitenverblijf in de bergen boven Oslo: frisse lucht, prachtig uitzicht, de mogelijkheid om wandelingen te maken of samen koffie te drinken bij een kampvuur.

Koning Harald (83) en koningin Sonja (82) hadden eigenlijk alleen hun leeftijd tegen, want ze behoren natuurlijk wel tot de grootste risicogroep en moeten om die reden ook afstand houden tot hun kinderen en kleinkinderen. Dat zal niet gemakkelijk zijn in een tijd dat de drie jonge dochters van Märtha Louise en Ari Behn nog volop bezig zijn met de verwerking van de zelfgekozen dood van hun vader. Inmiddels heeft het koningspaar geëxperimenteerd met videoboodschappen en telefonisch vergaderen met de premier en de ministerraad. Andere taken, zoals het veelvuldig videobellen met tal van instellingen die mensen door de coronacrisis heenhelpen, zijn overgelaten aan kroonprins Haakon – die zich al vaak achter het scherm heeft laten fotograferen.

Zo’n rolverdeling lijkt er ook te zijn in Denemarken. Koningin Margrethe (79) moest al in een vroeg stadium alle festiviteiten ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag (op 16 april) annuleren. Dat zal ongetwijfeld pijn hebben gedaan, want de agenda voor deze maand was volgepland met publieke optredens, tentoonstellingen, gala’s en rijtoeren. Maar Margrethe zag tijdig in dat feestelijkheden in tijd van crisis niet gepast zijn en inmiddels heeft ze ook al gevraagd de gebruikelijk bloemenhulde over te slaan. De voor haar bedoelde bloemen kunnen naar zorginstellingen of alleenstaande ouderen.

Terug uit Zwitserland

De koningin heeft zich teruggetrokken op Fredensborg Slot en slaat ook haar gebruikelijke paasverblijf in Aarhus over. Het zijn kroonprins Frederik en kroonprinses Mary die nog af en toe van zich laten horen met filmpjes op sociale media, of gefotografeerd achter een beeldscherm in gesprek met vertegenwoordigers van het Rode Kruis of de Wereldgezondheidsorganisatie. Hun kinderen, die hun schooltijd in Zwitserland moesten afbreken, zeiden in een videoboodschap de dagelijkse afwisseling en hun vriendjes het meest te missen.

Het Zweedse koningspaar heeft gekozen voor het relatief kleine kasteel Stenhammer in Sörmland om de crisistijd door te brengen. Koning Carl Gustaf (73), die pas zondagavond een toespraak hield tot de bevolking, gaf ook alle ruimte aan de volgende generatie om op de voorgrond te treden. Kroonprinses Victoria en echtgenoot prins Daniel waren de degenen die net als hun Scandinavische collega’s het vaakst achter het computerscherm kropen om her en der in het land te vragen naar de stand van zaken. Ook prins Carl Philip droeg zijn steentje bij, onder meer door de Zweden ertoe op te roepen toch vooral afhaalmaaltijden te bestellen zodat restaurants en cafés niet failliet zouden gaan.

De Britse monarchie kent het probleem dat maar liefst twee generaties qua leeftijd in de gevarenzone zitten. Niet alleen dat: prins Charles (71) werd zelfs besmet met het coronavirus, maar had gelukkig het virus niet overgebracht op zijn ouders en echtgenote Camilla. Vanuit zijn Schotse schuiloord Birkhall probeert Charles via videoboodschappen relevant te blijven, terwijl zijn staf met regelmaat via sociale media opbeurende berichten verspreidt die moeten wijzen op de verschillende goede doelen die de prins van Wales ondersteunt. Charles’ oudste zoon prins William en schoondochter Catherine zijn zo mogelijk nog actiever, omdat zij een groter publiek aanspreken én het gemis moeten opvangen van de met slaande deuren vertrokken Harry en Meghan. De hoogbejaarde Queen (93) verscheen zondagavond pas weer, via een uitzonderlijke televisietoespraak, waarin ze de bevolking moed insprak. De koningin heeft zich met haar man prins Philip (98) verschanst achter de dikke muren van Windsor Castle, waar het paar in feite weinig anders kan doen dan afwachten tot de crisis afneemt. Maar ook daarna zal Elizabeth zeer voorzichtig moeten zijn.

Jongere generaties

De jongere generatie monarchen trad de laatste weken wat meer op de voorgrond, in de wetenschap dat ze gezien moeten worden om van belang te blijven. Dat geldt misschien nog wel het meest voor de Spaanse koning Felipe, die al of niet samen met koningin Letizia hele dagen achter het videoscherm en de telefoon doorbrengt, om overal in Spanje vakbonden, bedrijven en ziekenhuizen te bellen. Felipe is ook al een paar keer –voorzien van handschoenen en een mondkapje– op werkbezoek geweest.

Zijn Belgische collega koning Filip heeft duidelijk ook oog voor de zachte kant van het koninklijke werk. In zijn gezin werden wafels en cakes gebakken, die werden uitgedeeld bij verzorgings- en rusthuizen, en koningin Mathilde las ook al verhaaltjes voor aan kinderen. De ene dag in het Frans, de volgende dag in het Nederlands. Op die manier krijgen de Belgen de warme kant te zien van de eigenlijk als vrij gereserveerd bekendstaande Filip, die zelfs mondkapjes makende gedetineerden belde. Hij zal het zonder uitbundige festiviteiten moeten stellen voor zijn zestigste verjaardag, op 15 april. Het geplande feest met honderd Belgen die op dezelfde dag zijn geboren, is noodgedwongen afgelast.

De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan er van alle Europese royals nog het meest opuit. Zo bezochten ze samen het RIVM en de koning ging naar het ministerie van Volksgezondheid en de GGD van Hart van Brabant, terwijl Máxima zich liet zien bij het Rode Kruis. Tussendoor werd regelmatig de telefoon gepakt, waarbij de Rijksvoorlichtingsdienst en het hof de berichtgeving daarover overlaten aan de instellingen en instanties die zijn gebeld. Een wat vreemde bescheidenheid. Maar ook het Nederlandse koningspaar kijkt tegen een leeggeveegde agenda aan: alleen op 4 mei heeft de koning op de Dam in Amsterdam bij Nationale Dodenherdenking in het openbaar een rol te spelen.