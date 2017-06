Volle agenda bij koninklijk bezoek Italië

Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Italië, dat dinsdag begint, moet de goede bilaterale verhoudingen tussen Nederland en Italië onderstrepen.

Nederland valt Italië deze week vreedzaam binnen. Zo oordeelt de Italiaanse pers over het staatsbezoek aan Italië van Willem-Alexander en Máxima. Het programma is „zeer gevarieerd”, aldus dagblad L’Avvenire. Het bezoek omvat dan ook twee landen –Italië en Vaticaanstad– en drie steden in vier dagen tijd.

De koning en koningin worden bij hun bezoek vergezeld door minister Koenders van Buitenlandse Zaken en minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ook een omvangrijke handelsmissie reist mee.

Het staatsbezoek markeert de goede Nederlands-Italiaanse relatie, die is gebaseerd op een gezamenlijk verleden en sterke onderlinge verbondenheid als medeoprichters van de Europese Unie en partners in de NAVO en de VN.

Het koningspaar komt dinsdag in Rome aan. Ze worden dan door de Italiaanse president Sergio Mattarella welkom gegeten in het presidentiële paleis op het Quirinaal. Daarna staat een bezoek aan Pietro Grasso, de voorzitter van de Italiaanse Senaat, op het programma. De lunch wordt genuttigd met premier Paolo Gentilone in Palazzo Chigi, de zetel van de minister-president. Tegen vieren wordt het centrale plein Piazza Venezia stilgelegd en leggen koning en koningin een krans bij het nationaal monument. Vervolgens is er een ontmoeting met Virginia Raggi, de burgemeester van Rome.

Immigratie

Het immigratievraagstuk komt woensdag aan de orde als het koninklijk paar een bezoek brengt aan Palermo op Sicilië. Het eiland verwerkt een groot deel van de (illegale) immigratiestroom over de Middellandse Zee.

Donderdag wordt Vaticaanstad bezocht voor een privéaudiëntie met paus Franciscus, landgenoot van koningin Máxima. De koning krijgt bij die gelegenheid een aan Willem van Oranje toegeschreven bevelhebbersstaf overhandigd.

Later die dag verhuist het koninklijk gezelschap voor een verblijf van twee dagen naar de economische hoofdstad van Italië, Milaan.