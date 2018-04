Vijf jaar koning Willem-Alexander: verbinder op de troon

Willem-Alexander is bijna vijf jaar koning. Nadat 123 jaar lang een koningin staatshoofd was geweest, trad de vierde koning aan, en het Koninkrijk der Nederlanden was er snel aan gewend. Een terugblik bij een lustrum.

De nieuwe vorst kwam in functie in het jaar waarin werd herdacht dat twee eeuwen eerder zijn voorvader Willem I naar ons land terugkeerde, toen de Franse overheersing ten einde liep. De inhoud van het koningschap veranderde sindsdien, maar het Oranjehuis bleef, als stabiele factor in de landsregering.

Een gebeurtenis na de geboorte van de huidige monarch is symbolisch voor zijn taak. In een aantal gemeenten was het in 1967 nog verboden een kind met een verbindingsstreepje in een dubbele voornaam in te schrijven. Utrecht was er één van. Totdat prins Claus aangifte deed van de geboorte van Willem-Alexander. Burgemeester De Ranitz wilde of durfde niet in te gaan tegen de wens van het kroonprinselijk paar. Voortaan waren streepjes in Utrecht toegestaan.

Mensen verbinden in een gefragmentariseerde samenleving ziet Willem-Alexander als deel van de zware taak die hij op 30 april 2013 op zijn schouders kreeg. Zwaar vanwege de verantwoordelijkheid en zwaar omdat het veelgehoorde commentaar luidde dat het niet zou meevallen het perfectionistische functioneren van zijn moeder Beatrix te evenaren.

Eigen stijl

In vijf jaar tijd ontwikkelde koning Willem-Alexander zijn eigen regeer- en omgangsstijl. Hij leefde mee in vreugde en verdriet, wat onder meer zichtbaar werd toen de lichamen van de slachtoffers van MH17 –het vliegtuig dat op 17 juli 2014 boven Oekraïne uit de lucht geschoten werd– op Vliegbasis Eindhoven arriveerden. Een ingrijpende gebeurtenis in zijn eigen leven waren het ongeval en het overlijden van broer Friso.

De koning beleefde zijn eerste kabinetsformatie, al had hij er minder in te zeggen dan zijn voorgangers. Hij legde tal van bezoeken in binnen- en buitenland af, vaak in een tomeloos tempo. En hij beleeft de nodige restauraties: van Paleis Huis ten Bosch, van de gouden koets en binnen afzienbare tijd van het Binnenhof.

Eikenhorst

Inmiddels is de koning bijna 51 jaar en gaat van zijn drie dochters de een na de ander naar het voortgezet onderwijs. Voorlopig is de Eikenhorst bij Wassenaar hun domicilie nog. In november 2017 kreeg Willem-Alexander het landhuis cadeau van zijn moeder. Een noodgebouw bij de woning op landgoed De Horsten doet dienst als tijdelijk werkverblijf.

Dit is het eerste deel in een serie over het eerste lustrum van Willem-Alexanders koningschap.