Verhuiswagen rijdt af en aan bij Haags paleis

De verhuizing van koning Willem-Alexander en koningin Máxima van Villa Eikenhorst naar Paleis Huis ten Bosch is in volle gang. Donderdag werden verhuizers bij het Haagse paleis gesignaleerd.

Ver hoeven de dozensjouwers niet te rijden naar het woonpaleis van het koninklijk gezin. Huis ten Bosch ligt op slechts 6 kilometer afstand van het landgoed in Wassenaar waar het gezin de afgelopen vijftien jaar woonde.

De koning vertelde eerder dat de verhuizing rond de jaarwisseling zou plaatshebben. Willem-Alexander en Máxima zeiden het emotioneel te vinden om weg te gaan uit Wassenaar. Vooralsnog is onduidelijk wanneer het koninklijk gezin precies zijn intrek neemt in het paleis waar prinses Beatrix tot 2014 woonde.

De voormalige vorstin verhuisde in 1981 met haar gezin naar het Haagse paleis. Willem-Alexander –toen tiener– moest zijn middelbare school in Baarn inruilen voor het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag. Zijn dochters kunnen straks gewoon naar dezelfde school blijven gaan: Amalia en Alexia naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in de hofstad; Ariane naar de Bloemcampschool in Wassenaar. Voor de jongste prinses wordt de reisafstand niet veel groter.

Huis ten Bosch werd de afgelopen jaren flink verbouwd. Aan het paleis was in dertig jaar tijd niks veranderd, staat in overheidsdocumenten. Scheuren in muren en plafonds, afbrokkelende schoorstenen, een lekkend dak en doorgeroeste rioleringspijpen schreeuwden om een opknapbeurt. En dan was er ook nog asbest, waterschade en houtrot. De Japanse Zaal kampte met houtworm en in de Chinese Zaal waren de historische gordijnen tot op de draad versleten en het behang aangevreten door zilvervisjes. Kosten van de renovatie: 63 miljoen euro.

De beveiliging is de afgelopen tijd flink opgeschroefd bij het woonpaleis. Dat werd in 1645 gebouwd als zomerresidentie voor Amalia van Solms, de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik.