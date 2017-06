Veel belangstellenden bij afscheid PH-KBX

Vliegtuigliefhebbers hebben zaterdag afscheid genomen van het Nederlandse regeringstoestel de PH-KBX. Zo’n 4000 mensen kwamen naar de vliegbasis Woensdrecht om het toestel voor een laatste keer van dichtbij te kunnen zien, meldde het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De PH-KBX werd jarenlang gebruikt door de regering en leden van het koningshuis. Na ruim twintig jaar - de Fokker 70 stamt uit 1996 - komt daar een einde aan. Het vliegtuig wordt vervangen door een Boeing 737 Business Jet.

Bezoekers konden het toestel van buiten zien en fotograferen. Van het interieur waren film en foto’s te zien. Ook was er een tentoonstelling met informatie over het toestel en de gemaakte reizen. Mensen konden niet het vliegtuig in omdat het is verkocht aan de Australische maatschappij Alliance Airlines voor 3,7 miljoen euro.