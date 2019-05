Van Vollenhoven: Bij 80 gaat veel veranderen

Pieter van Vollenhoven merkt dat de jaren gaan tellen. “Bij de 80 gaat ontzettend veel veranderen”, zei de echtgenoot van prinses Margriet, die dinsdag jarig is, in een speciale aflevering van de TV Show.

„Als wij een hond willen kopen omdat wij dat gezellig vinden, dan gaat de verkoper zeggen: wat gaat u met de hond doen als u bent overleden?”, schetste Pieter. Hij moest ook toegeven dat het getal 80 „wennen is”. „Voor mij is het een voorrecht zoals ik nu ben, maar omdat je ziet hoe verschillend de mensen oud worden kan ik niet zeggen dat het altijd een voorrecht is.”

Verjaardag Van Vollenhoven

Voor de special over de 80-jarige professor meester sprak Ivo Niehe met onder anderen de vier zoons van Pieter en Margriet, premier Mark Rutte en oud-premier Jan Peter Balkenende. Ook vrienden van Pieter kwamen aan het woord. Niehe blikte met de jarige uitgebreid terug op diens leven en de moeilijkheden als eerste burger aan het hof. „Alles was wennen”, zei Van Vollenhoven daarover. „Alles is een ontdekkingsreis geweest.”

Gezondheid

Ook Van Vollenhovens gezondheid kwam ter sprake. Hij kampte meermaals met huidkanker en vertelde dat „die onrust nog steeds heerst”. „Dat komt gewoon voor, het gebeurt.” Pieter vertelde „te gaan kijken tot hoever je het spoor nog kunt rekken”. „Ik doe m’n best. Ook lichamelijk zijn er nog voldoende hindernissen, maar als je daardoor je geest laat verduisteren is het ook afgelopen. We gaan vrolijk verder.”

Alleen naar een arts mag Pieter niet van zijn vrouw. „Ze wil alles weten over hoe gebrekkig ik in elkaar zit”, lachte hij. Margriet vertelde dat het wat principiëler ligt. „Twee horen meer dan één. Als je zelf iets onder de leden hebt, luister je anders naar een arts. We hebben het niet over een griepje natuurlijk.”

Over hoe het verder moet gaan mocht een van de twee komen te overlijden, wordt „soms” gesproken. „Zoals in het geval bij de hond”, vertelde de prinses. „Dan komt het aan de orde. Er kunnen discussies zijn over ‘hoe gaat dat dan verder’, maar dat zien we wel”, vulde Pieter aan.