Uitspraken prins Harry over kindertal oogsten kritiek

De Britse prins Harry heeft veel kritiek gekregen op zijn uitspraken dat hij en zijn vrouw Meghan maximaal twee kinderen willen, uit zorg om de aarde.

De prins deed zijn uitlatingen eerder deze week in het Britse blad Vogue. „Van alles wat je zelf kunt doen aan de broeikasgasuitstoot, heeft een kind minder nemen verreweg de meeste impact”, aldus Harry. „Maximaal twee”, zei hij, toen werd gesuggereerd dat het prinselijk paar dan zelf ook niet zo veel kinderen moest krijgen.

Die uitspraken zijn de prins in Engeland niet in dank afgenomen. Diverse Britse media wezen erop dat Harry en Meghan zelf niet bepaald bekendstaan om hun sobere levensstijl. Zo vloog Harry in februari nog met een privéjet naar het poolgebied om Britse troepen te inspecteren en reisde zijn echtgenote met een privévliegtuig naar New York.